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G7 и Австралия введут два потолка цен на российские нефтепродукты, - Минфин США

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Суббота 04 февраля 2023 00:27
G7 и Австралия введут два потолка цен на российские нефтепродукты, - Минфин США Фото: G7 и Австралия введут два потолка цен на российские нефтепродукты (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Страны-члены "Большой семерки" вместе с Австралией одобрили решение о введении предельной стоимости на российские нефтепродукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление союзников, обнародованное на сайте министерства финансов США.

"Для нефтепродуктов мы установили два уровня цен: один для нефтепродуктов, торгующихся по более высокой, чем сырая нефть, цене, таких как дизельное топливо, или бензин, а другой - для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти, таких как мазут", - отметили G7 и Австралия.

Союзники пояснили, что максимальная стоимость для нефтепродуктов, торгующихся по более высокой цене, чем сырая нефть, составит 100 долларов за баррель, а максимальная цена для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по сырой нефти, составит 45 долларов за баррель.

"Потолок цен на нефтепродукты будет введен в действие 5 февраля 2023 года или вскоре после этой даты. Исключение составляет только продукция, загруженная на суда для транспортировки до 5 февраля", - указывается в заявлении

В то же время, страны-члены "Большой семерки" и Австралия подтвердили намерение провести в марте обзор уровня потолка цен на российскую сырую нефть и готовы корректировать ее при необходимости.

Напомним, потолок цен на нефть стоит РФ 172 миллиона долларов в день. Упущенная выгода вырастет до 280 миллионов долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты.

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