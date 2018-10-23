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G7 призвали Саудовскую Аравию расследовать убийство журналиста Хашкаджи

Новости » Политика    23.10.2018 - 21:49
Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)
Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

В "Большой семерке" подчеркнули, что обстоятельства смерти Хашкаджи напоминают о "необходимости защиты журналистов и свободы слова по всему миру"

Страны G7 призвали власть Саудовской Аравии провести тщательное расследование гибели журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

"Мы еще раз выражаем свое ожидания относительно проведения Саудовской Аравией полноценного, правдоподобного, прозрачного и надлежащего расследования в сотрудничестве с властями Турции, а также детального и полного документирования обстоятельств гибели господина Хашкаджи. Ответственные за убийство должны за это ответить. Саудовская Аравия должна принять меры, что обезопасят от повторения подобного в будущем", - сказано в обращении.

В G7 положительно оценили официальное признание Эр-Риядом факта гибели журналиста внутри дипломатического учреждения страны.

В "Большой семерке" подчеркнули, что обстоятельства смерти Хашкаджи напоминают о "необходимости защиты журналистов и свободы слова по всему миру".

Отметим, ранее сообщалось, что приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным.

Как ранее сообщало РБК-Украина, во вторник, 23 октября, стало известно, что тело убитого известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

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