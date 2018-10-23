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G7 закликали Саудівську Аравію розслідувати вбивство журналіста Хашкаджі

Новини » Політика    23.10.2018 - 21:49
Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)
Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

У "Великій сімці" підкреслили, що обставини смерті Хашкаджі нагадують про "необхідність захисту журналістів і свободи слова по всьому світу"

Країни G7 закликали владу Саудівської Аравії провести ретельне розслідування загибелі журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

"Ми ще раз висловлюємо своє очікування щодо проведення Саудівською Аравією повноцінного, правдоподібного, прозорого і належного розслідування у співпраці з владою Туреччини, а також детального та повного документування обставин загибелі пана Хашкаджі. Відповідальні за вбивство повинні за це відповісти. Саудівська Аравія повинна вжити заходів, що убезпечать від повторення подібного в майбутньому", - сказано у зверненні.

В G7 позитивно оцінили офіційне визнання Ер-Ріядом факту загибелі журналіста всередині дипломатичної установи країни.

У "Великій сімці" підкреслили, що обставини смерті Хашкаджі нагадують про "необхідність захисту журналістів і свободи слова по всьому світу".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що наказ про вбивство Джамаля Хашкаджівіддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассири.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вбивство опозиційного саудівського журналіста Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі було спланованим.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у вівторок, 23 жовтня, стало відомо, що тіло вбитого відомого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі було виявлено в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

Саудівська Аравія пообіцяла притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства Хашкаджі Директор ЦРУ вилетіла до Туреччини для розслідування смерті журналіста
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