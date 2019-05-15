В G7 призвали Порошенко к "плавной передачи власти" следующему президенту

Послы стран "Большой семерки" - G7 (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, ФРГ и Япония) призвали действующего президента Петра Порошенко в плавной передачи власти победителю выборов президента Украины Владимиру Зеленскому. Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении представительства G7 в Украине.

В частности отмечается, что послы G7 встретились в среду, 15 мая, с Порошенко, чтобы обсудить прогресс в сфере реформ при его президентстве.

"Они приветствовали достижения президента Порошенко и обменялись с ним мнениями о прогрессе, который должен быть обеспечен в дальнейшем. Послы G7 призвали к плавной передачи власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ", - говорится в сообщении в Twitter.

Добавим, что Петр Порошенко после второго тура президентских выборов заявил, что готов помочь Владимиру Зеленскому разобраться в государственном управлении.

Напомним, 22 апреля 2019, до объявления официальных результатов выборов президента Украины послы стран "Большой семерки" поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах: "Мы желаем ему успеха и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией", - отметили в представительстве G7.

Ранее сообщалось, что в команде Зеленского видят приоритетом сотрудничество со странами "Большой семерки". В частности, команда будет фокусировать свою работу на гуманитарных аспектах и ​​на вопросах безопасности.