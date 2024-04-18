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У G7 планують збільшити військові поставки Україні, зокрема й ППО, - Bloomberg

Четвер 18 квітня 2024 21:33
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У G7 планують збільшити військові поставки Україні, зокрема й ППО, - Bloomberg Архівне фото: у G7 планують збільшити військові поставки Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Члени "Великої сімки" хочуть домовитися про збільшення поставок військової допомоги Україні. Йдеться і про системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання вказує, що міністри G7, які зібралися на острові Капрі, погодяться збільшити постачання військового обладнання Україні

"Вони підтвердять свою непохитну рішучість "підтримувати Україну, поки вона захищається", - пише видання з посиланням на проект заяви зустрічі.

Також у проекті зазначено, що члени "Великої сімки" хочуть зміцнити спроможності протиповітряної оборони України, оскільки це найкращий спосіб врятувати життя і захистити критично важливу інфраструктуру.

Посилення ППО України

Останнім часом окупанти стали частіше бити по населених пунктах України, використовуючи, зокрема, і балістичні ракети. Для їх перехоплення Україна має обмежену кількість комплексів. Тому представники української влади закликають країни Заходу передати більше сучасних систем ППО.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні сказав, що міністри закордонних справ країн "Групи Семи" зосереджені на ухваленні рішення про передачу додаткових батарей ППО Україні.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що від партнерів по Північноатлантичному альянсу Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot.

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