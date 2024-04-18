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В G7 планируют увеличить военные поставки Украине, в том числе и ПВО, - Bloomberg

Четверг 18 апреля 2024 21:33
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В G7 планируют увеличить военные поставки Украине, в том числе и ПВО, - Bloomberg Архивное фото: в G7 планируют увеличить военные поставки Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Члены "Большой семерки" хотят договориться об увеличении поставок военной помощи Украине. Речь идет и о системах противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание указывает, что министры G7, собравшиеся на острове Капри, согласятся увеличить поставки военного оборудования Украине

"Они подтвердят свою непоколебимую решимость "поддерживать Украину, пока она защищается", - пишет издание со ссылкой на проект заявления встречи.

Также в проекте указано, что члены "Большой семерки" хотят укрепить способности противовоздушной обороны Украины, поскольку это лучший способ спасти жизни и защитить критически важную инфраструктуру.

Усиление ПВО Украины

В последнее время оккупанты стали чаще бить по населенным пунктам Украины, используя, в частности, и баллистические ракеты. Для их перехвата Украина имеет ограниченное количество комплексов. Поэтому представители украинской власти призывают страны Запада передать больше современных систем ПВО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня сказал, что министры иностранных дел стран "Группы Семи" сосредоточены на принятии решения о передаче дополнительных батарей ПВО Украине.

А канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что от партнеров по Североатлантическому альянсу Украина может получить еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

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