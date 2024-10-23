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G7 планує передати Україні кредит на 50 млрд доларів до кінця року, - голова Мінфіну США

Фото: Джанет Йеллен, міністр фінансів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

"Велика сімка" має намір надати Україні 50 млрд доларів у якості кредиту до кінця 2024 року. Для його погашення використовуватимуть дохід від знерухомлених активів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів США Джанет Йеллен під час зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

"G7 має намір надати Україні 50 млрд доларів кредиту до кінця цього року", - розповіла Єллен.

Вона також зазначила, що частина, яку нададуть США, становитиме 20 млрд доларів. Кредит погасять за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів.

За її словами, такий варіант передбачатиме, що саме Росія буде змушена платити за свою війну, а не платники податків у США чи Європі.

Кредит від ЄС

Нагадаємо, що сьогодні, 23 жовтня, Рада ЄС також ухвалила рішення про передачу Україні до 35 млрд євро в рамках кредиту.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував за таке рішення Вашингтону і зазначив, що важливо, щоб 50 млрд. доларів передали Україні до кінця цього року.

До речі, ще вчора, 22 жовтня, Єллен запевняла, що США та G7 на 99% погодили кредит для України на 50 млрд доларів.

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