G7 планує передати Україні кредит на 50 млрд доларів до кінця року, - голова Мінфіну США

Кредит від ЄС

Нагадаємо, що сьогодні, 23 жовтня, Рада ЄС також ухвалила рішення про передачу Україні до 35 млрд євро в рамках кредиту.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував за таке рішення Вашингтону і зазначив, що важливо, щоб 50 млрд. доларів передали Україні до кінця цього року.

До речі, ще вчора, 22 жовтня, Єллен запевняла, що США та G7 на 99% погодили кредит для України на 50 млрд доларів.

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