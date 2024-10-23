G7 планирует передать Украине кредит на 50 млрд долларов до конца года, - глава Минфина США

Кредит от ЕС

Напомним, что сегодня, 23 октября, Совет ЕС также утвердил решение о передаче Украине до 35 млрд евро в рамках кредита.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил за такое решение Вашингтона и отметил, что важно, чтобы 50 млрд долларов передали Украине до конца этого года.

К слову, еще вчера, 22 октября, Йеллен заверяла, что США и G7 на 99% согласовали кредит для Украины на 50 млрд долларов.

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