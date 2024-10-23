RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

G7 планирует передать Украине кредит на 50 млрд долларов до конца года, - глава Минфина США

Фото: Джанет Йеллен, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

"Большая семерка" намерена предоставить Украине 50 млрд долларов в качестве кредита до конца 2024 года. Для его погашения будут использовать доход от обездвиженных активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен во время встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

"G7 намерена предоставить Украине 50 млрд долларов кредита до конца этого года", - рассказала Йеллен. 

Она также отметила, что часть, которую предоставят США, составит 20 млрд долларов. Кредит погасят за счет будущих доходов от замороженных российских активов. 

По ее словам, такой вариант будет предусматривать, что именно Россия будет вынуждена платить за свою войну, а не налогоплательщики в США или Европе. 

Кредит от ЕС

Напомним, что сегодня, 23 октября, Совет ЕС также утвердил решение о передаче Украине до 35 млрд евро в рамках кредита.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил за такое решение Вашингтона и отметил, что важно, чтобы 50 млрд долларов передали Украине до конца этого года.

К слову, еще вчера, 22 октября, Йеллен заверяла, что США и G7 на 99% согласовали кредит для Украины на 50 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПомощь Украине