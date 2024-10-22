США та G7 на 99% погодили позику на 50 млрд доларів Україні: хто скільки дасть

Сполучені Штати Америки майже готові запропонувати 20 мільярдів доларів у рамках широкої кредитної програми під керівництвом "Великої сімки" для допомоги Україні.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За її словами, країни G-7 мають намір вже цього тижня завершити кредитну угоду на суму 50 мільярдів доларів для України з використанням прибутку, отриманого від заморожених активів російського центрального банку.

"Ми на 99% готові, і залишилося вирішити лише кілька відносно невеликих питань. Ми дуже близькі, і немає нічого суттєвого, що потрібно було б ще доопрацювати", - сказала вона.

Вона зауважила, що фінансування має надійти в Україну до кінця цього року.

Як пише видання, разом із внеском США, ЄС, який схвалив кредит на суму до 37,9 мільярдів доларів, в кінцевому підсумку надасть щонайменше 20 мільярдів доларів.

За словами джерел видання, G7 хоче, щоб перші кошти надійшли в Україну до кінця року, а основна частина допомоги буде надана наступного року траншами. Допомога буде спрямована на задоволення багатьох військових та економічних потреб України.

У Bloomberg нагадали, що Велика Британія сьогодні виділила Україні кредит у майже 3 мільярди доларів, який буде гаситись за рахунок заморожених активів РФ. Ймовірно, Японія та Канада нададуть аналогічні суми, повідомили люди, які побажали залишитися анонімними.

Кредит для України

Наприкінці вересня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання Україні кредиту в 35 млрд євро, який буде погашено за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що ці кошти підуть на енергетику та оборону. 9 жовтня Рада ЄС схвалила ініціативу, і нещодавно Європарламент зробив крок до остаточного надання цього кредиту.

А нещодавно стало відомо, що Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,93 млрд доларів). Його буде погашено за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.