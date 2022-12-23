G7 підтримує повноцінну програму МВФ для України, - Мінфін

Країни "Великої сімки" G7 підтримують запуск повноцінної програми співпраці МВФ з Україною у 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
За даними прес-служби, міністр фінансів Сергій Марченко 22 грудня взяв участь у зустрічі міністрів фінансів та керівників центробанків країн G7, керівництва ЄС, МВФ і Світового банку. Сесія була присвячена фінансовій та економічній ситуації в Україні в умовах повномасштабного вторгнення РФ та злочинних обстрілів цивільної інфраструктури.
Під час виступу міністр заявив, що Україна розраховує на ефективну співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році.
"Днями керівництвом МВФ була затверджена Моніторингова програма для України (PMB), після проходження якої, ми очікуємо на запуск повноцінної програми співпраці (Upper credit tranche - UCT) із відповідним фінансуванням", - сказав Марченко.
Як зазначили в прес-службі, "під час зустрічі усі присутні партнери одноголосно висловились за необхідність якнайшвидшого досягнення згоди щодо повноцінної програми співпраці (UCT) МВФ з Україною, що передбачатиме фінансування від Фонду для потреб держбюджету".
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд ухвалив чотиримісячну Моніторингову програму для України, яка не передбачає виділення коштів.
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