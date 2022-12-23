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G7 поддерживает полноценную программу МВФ для Украины, - Минфин

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Страны "Большой семерки" G7 поддерживают запуск полноценной программы сотрудничества МВФ с Украиной в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, министр финансов Сергей Марченко 22 декабря принял участие во встрече министров финансов и руководителей центробанков стран G7, руководства ЕС, МВФ и Всемирного банка. Сессия была посвящена финансовой и экономической ситуации в Украине в условиях полномасштабного вторжения РФ и преступных обстрелов гражданской инфраструктуры.

В ходе выступления министр заявил, что Украина рассчитывает на эффективное сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году.

"На днях руководством МВФ была утверждена Мониторинговая программа для Украины (PMB), после прохождения которой мы ожидаем запуск полноценной программы сотрудничества (Upper credit tranche - UCT) с соответствующим финансированием", - сказал Марченко.

Как отметили в пресс-службе, "во время встречи все присутствующие партнеры единогласно высказались за необходимость скорейшего достижения согласия по поводу полноценной программы сотрудничества (UCT) МВФ с Украиной, которая будет предусматривать финансирование от Фонда для нужд госбюджета".

Напомним, Международный валютный фонд принял четырехмесячную мониторинговую программу для Украины, которая не предусматривает выделение средств.

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