G7 може знизити граничну ціну на російську нафту без підтримки США, - Reuters

Чотири джерела, знайомі з цим питанням розповіли, що більшість країн "Великої сімки" готові самостійно знизити граничну ціну на російську нафту в рамках G7, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цього.

Зауважимо, що лідери країн G7 мають зустрітися 15-17 червня в Канаді, де обговорять обмеження цін, яке було вперше узгоджене наприкінці 2022 року.

Це обмеження було розроблено, щоб дозволити продаж російської нафти третім країнам через західні страхові послуги за умови, що ціна не перевищуватиме 60 доларів за барель.

Однак вже кілька тижнів Європейський Союз і Велика Британія наполягають на зниженні ціни після того, як падіння світових цін на нафту зробило нинішнє обмеження в 60 доларів майже неактуальним.

Анонімні джерела заявили, що ЄС та Британія навіть готові очолити цю ініціативу та діяти самостійно, за підтримки інших європейських країн G7 та Канади.

Джерела сказали, що досі незрозуміло, яке рішення ухвалять США, хоча європейці наполягають на єдиному рішенні на зустрічі. Позиція Японії також залишається невизначеною.

"Європейські країни прагнуть знизити ліміт ціни на нафту з 60 до 45 доларів. Є позитивні сигнали з Канади, Великої Британії та, можливо, Японії. Ми використаємо G7, щоб спробувати залучити США", - сказало одне з джерел.

Що говорять в США

За даними видання, Білий дім не дав жодних коментарів, але ще під час зустрічі міністрів фінансів G7 в канадських Скелястих горах минулого місяця міністр фінансів США Скотт Бессент, за словами джерел, залишився непереконаним у необхідності зниження ліміту.

Проте, на думку співрозмовників видання, деякі американські сенатори можуть підтримати цю ідею, зокрема Ліндсі Грем, який нещодавно заявив журналістам, що підтримує зниження обмеження.

Джерела також зауважили, що підтримка Вашингтона не є необхідною для зниження ліміту через домінування Британії у сфері глобального страхування морських перевезень та вплив ЄС на західний танкерний флот, який дотримується правил.

Однак США мають значення, коли йдеться про платежі за нафту в доларах та банківську систему.