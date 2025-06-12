G7 может снизить предельную цену на российскую нефть без поддержки США, - Reuters

Четыре источника, знакомые с этим вопросом рассказали, что большинство стран "Большой семерки" готовы самостоятельно снизить предельную цену на российскую нефть в рамках G7, даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этого.

Заметим, что лидеры стран G7 должны встретиться 15-17 июня в Канаде, где обсудят ограничение цен, которое было впервые согласовано в конце 2022 года.

Это ограничение было разработано, чтобы разрешить продажу российской нефти третьим странам через западные страховые услуги при условии, что цена не будет превышать 60 долларов за баррель.

Однако уже несколько недель Европейский Союз и Великобритания настаивают на снижении цены после того, как падение мировых цен на нефть сделало нынешнее ограничение в 60 долларов почти неактуальным.

Анонимные источники заявили, что ЕС и Великобритания даже готовы возглавить эту инициативу и действовать самостоятельно, при поддержке других европейских стран G7 и Канады.

Источники сказали, что до сих пор непонятно, какое решение примут США, хотя европейцы настаивают на едином решении на встрече. Позиция Японии также остается неопределенной.

"Европейские страны стремятся снизить лимит цены на нефть с 60 до 45 долларов. Есть позитивные сигналы из Канады, Великобритании и, возможно, Японии. Мы используем G7, чтобы попытаться привлечь США", - сказал один из источников.

Что говорят в США

По данным издания, Белый дом не дал никаких комментариев, но еще во время встречи министров финансов G7 в канадских Скалистых горах в прошлом месяце министр финансов США Скотт Бессент, по словам источников, остался неубежденным в необходимости снижения лимита.

Однако, по мнению собеседников издания, некоторые американские сенаторы могут поддержать эту идею, в частности Линдси Грэм, который недавно заявил журналистам, что поддерживает снижение ограничения.

Источники также отметили, что поддержка Вашингтона не является необходимой для снижения лимита из-за доминирования Британии в сфере глобального страхования морских перевозок и влияние ЕС на западный танкерный флот, который придерживается правил.

Однако США имеют значение, когда речь идет о платежах за нефть в долларах и банковской системе.