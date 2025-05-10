G7 і ЄС закликали Індію та Пакистан до негайної деескалації та стриманості
Цієї ночі Індія завдала ударів по Пакистану, а Ісламабад відповів військовою операцією. У зв'язку з цим глави МЗС країн G7 і Євросоюзу закликали до стриманості та негайної деескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У спільній заяві сказано, що ескалація становить загрозу регіональній безпеці.
"(Міністри і верховний представник ЄС - ред.) рішуче засуджують кричущу терористичну атаку в Пахалгамі 22 квітня і закликають до максимальної стриманості як Індію, так і Пакистан. Подальша військова ескалація становить серйозну загрозу регіональній стабільності. Ми глибоко стурбовані безпекою мирних жителів по обидва боки", - заявили в G7 і ЄС.
Також вони закликали Індію і Пакистан почати прямий діалог, щоб досягти мирного результату.
"Ми закликаємо до негайної деескалації і закликаємо обидві країни вступити в прямий діалог для досягнення мирного результату. Ми продовжуємо уважно стежити за подіями і висловлюємо свою підтримку швидкому і міцному дипломатичному врегулюванню", - резюмували в заяві.
Зазначимо, що до G7 входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.
Що передувало
Пакистан цієї ночі заявив, що Індія випустила ракети по ключових військових базах у країні, включно з базою, розташованою недалеко від столиці - міста Ісламабада.
"Індія завдала ударів по авіабазах Нур-Хан, Шоркот і Мюрид зі своїх літаків, усі вони були перехоплені", - стверджував генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаухдрі.
Незабаром стало відомо, що Пакистан тимчасово закрив свій повітряний простір для всіх повітряних перевезень. Перед цим повідомлялося, що Індія закрила 32 своїх аеропорти.
Незабаром пакистанські військові заявили, що у відповідь починають операцію "Баньянун Марсус".
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