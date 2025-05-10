G7 и ЕС призвали Индию и Пакистан к немедленной деэскалации и сдержанности
Этой ночью Индия нанесла удары по Пакистану, а Исламабад ответил военной опперацией. В связи с этим главы МИД стран G7 и Евросоюза стороны к сдержанности и немедленной деэскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В совместном заявлении сказано, что эскалация представляет угрозу региональной безопасности.
"(Министры и верховный представитель ЕС - ред.) решительно осуждают вопиющую террористическую атаку в Пахалгаме 22 апреля и призывают к максимальной сдержанности как Индию, так и Пакистан. Дальнейшая военная эскалация представляет серьезную угрозу региональной стабильности. Мы глубоко обеспокоены безопасностью мирных жителей с обеих сторон", — заявили в G7 и ЕС.
Также они призвали Индию и Пакистан начать прямой диалог, чтобы достичь мирного результата.
"Мы призываем к немедленной деэскалации и призываем обе страны вступить в прямой диалог для достижения мирного результата. Мы продолжаем внимательно следить за событиями и выражаем свою поддержку быстрому и прочному дипломатическому урегулированию", - резюмировали в заявлении.
Отметим, что в G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.
Что предшествовало
Пакистан этой ночью заявил, что Индия выпустила ракеты по ключевым военным базам в стране, включая базу, расположению недалеко от столицы - города Исламабада.
"Индия нанесла удары по авиабазам Нур-Хан, Шоркот и Мюрид со своих самолетов, все они были перехвачены", - утверждал генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаухдри.
Вскоре стало известно, что Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство для всех воздушных перевозок. Перед этим сообщалось, что Индия закрыта 32 своих аэропорта.
Вскоре пакистанские военные заявили, что в ответ начинают операцию "Баньянун Марсус".
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