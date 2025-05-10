G7 и ЕС призвали Индию и Пакистан к немедленной деэскалации и сдержанности

Этой ночью Индия нанесла удары по Пакистану, а Исламабад ответил военной опперацией. В связи с этим главы МИД стран G7 и Евросоюза стороны к сдержанности и немедленной деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В совместном заявлении сказано, что эскалация представляет угрозу региональной безопасности.

"(Министры и верховный представитель ЕС - ред.) решительно осуждают вопиющую террористическую атаку в Пахалгаме 22 апреля и призывают к максимальной сдержанности как Индию, так и Пакистан. Дальнейшая военная эскалация представляет серьезную угрозу региональной стабильности. Мы глубоко обеспокоены безопасностью мирных жителей с обеих сторон", — заявили в G7 и ЕС.

Также они призвали Индию и Пакистан начать прямой диалог, чтобы достичь мирного результата.

"Мы призываем к немедленной деэскалации и призываем обе страны вступить в прямой диалог для достижения мирного результата. Мы продолжаем внимательно следить за событиями и выражаем свою поддержку быстрому и прочному дипломатическому урегулированию", - резюмировали в заявлении.

Отметим, что в G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.