G7 у червні має ухвалити рішення щодо активів РФ. Малюська назвав три сценарії

Дискусії щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні досі тривають. Колективне рішення буде озвучене на саміті G7.
Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"США зробили перший важливий крок. Вони прийняли рішення надати право адміністрації США про конфіскацію російських активів. Повністю, не повністю, відсотки, доходи від них - не має значення. Право було надано. США показали, що юридично це законно", - повідомив міністр.
Він зауважив, що США намагаються підтягнути під цю стратегію і решту країн, але ця стратегія повністю не вдається, триває дискусія, що треба щось робити з доходами від активів РФ.
"Варіантів безліч. Дискусії тривають. Але ключова річ - це має бути колективно. Колективне рішення в Італії буде озвучене (на саміті G7, - ред.). Думаю, ми будемо розуміти ще на початку червня, що буде з активами", - додав Малюська.
Міністр юстиції заявив, що за супероптимістичного сценарію - буде конфіскація заморожених нині російських активів.
За нейтрального сценарію, за словами Малюськи, буде вилучення доходів під певну позику, щоб такі доходи, нараховані на 10 років на перед, були виплачені вже зараз одним траншем.
"За песимістичного сценарію - лише поточне відрахування доходів, нарахованих від російських активів. Це максимум 5 млрд євро на рік. Але, можливо, й менше. Це песимістичний сценарій. Наше завдання просити партнерів про найрадикальніше рішення", - додав він.
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну країни Заходу заморозили понад 300 мільярдів доларів російських активів.
Конфіскувати їх поки не вдалося через юридичні та репутаційні ризики. Однак США та країни G7 розглядають кілька варіантів. РБК-Україна повідомляло, що США розглядає кілька варіантів конфіскації заморожених активів Росії.
Ми також повідомляли, що країни G7 планують обговорити ідею США щодо конфіскації доходів від активів РФ на користь України до червневого саміту.
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