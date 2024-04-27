G7 в июне должна принять решение по активам РФ. Малюська назвал три сценария

"США сделали первый важный шаг. Они приняли решение предоставить право администрации США о конфискации российских активов. Полностью, не полностью, проценты, доходы от них - не имеет значения. Право было предоставлено. США показали, что юридически это законно", - сообщил министр.

Он отметил, что США пытаются подтянуть под эту стратегию и остальные страны, но эта стратегия полностью не удается, продолжается дискуссия, что надо что-то делать с доходами от активов РФ.

"Вариантов множество. Дискуссии продолжаются. Но ключевая вещь - это должно быть коллективно. Коллективное решение в Италии будет озвучено (на саммите G7, - ред.). Думаю, мы будем понимать еще в начале июня, что будет с активами", - добавил Малюська.

Сценарии развития

Министр юстиции заявил, что при супероптимистическом сценарии - будет конфискация замороженных ныне российских активов.

При нейтральном сценарии, по словам Малюськи, будет изъятие доходов под определенный заем, чтобы такие доходы, начисленные на 10 лет наперед, были выплачены уже сейчас одним траншем.

"При пессимистическом сценарии - только текущее отчисление доходов, начисленных от российских активов. Это максимум 5 млрд евро в год. Но, возможно, и меньше. Это пессимистический сценарий. Наша задача просить партнеров о самом радикальном решении", - добавил он.