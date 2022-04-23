G20 не может эффективно работать, пока Россия остается ее членом, - министр финансов Канады

"России нет места за столом стран, которые объединились для поддержания глобального экономического процветания", - сказала Фриланд.

Она также добавила, что Россия нарушила давние международные правила своим вторжением в Украину.

Разногласия по поводу присутствия России на встречах демонстрировались всю неделю: официальные лица из США, Канады, Великобритании и других западных стран устраивали забастовки три дня подряд всякий раз, когда российские официальные лица выступали.

Министры финансов и управляющие центральными банками G20, собравшиеся в среду в Вашингтоне, не смогли согласовать свое традиционное коммюнике с изложением целей экономической политики, поскольку Россия заблокировала резкие выражения, осуждающие ее вторжение в Украину.