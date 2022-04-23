RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

G20 не може ефективно працювати, поки Росія залишається її членом, - міністр фінансів Канади

Фото: міністр фінансів Канади Христя Фріланд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що "Велика двадцятка" не може ефективно функціонувати, поки Росія залишається її членом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Росії немає місця за столом країн, які об'єдналися для підтримки глобального економічного процвітання", - сказала Фріланд.

Вона також додала, що Росія порушила давні міжнародні правила своїм вторгненням в Україну.

Розбіжності з приводу присутності Росії на зустрічах демонструвалися весь тиждень: офіційні особи з США, Канади, Великобританії та інших західних країн влаштовували страйки три дні поспіль щоразу, коли російські офіційні особи виступали.

Міністри фінансів і керівники центральними банками G20, присутні в середу у Вашингтоні, не змогли узгодити своє традиційне комюніке з викладом цілей економічної політики, оскільки Росія заблокувала різкі вирази, що засуджують її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністри фінансів країн G7 анонсували 24 млрд доларів допомоги Україні.

Ми також писали про те, що саміт G20 не прийме підсумкову декларацію через війну в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20Канада