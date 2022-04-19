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Cаммит G20 не примет итоговую декларацию из-за войны в Украине, - Reuters

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Берлин, Вторник 19 апреля 2022 14:22
Cаммит G20 не примет итоговую декларацию из-за войны в Украине, - Reuters Фото: на саммите G20 не будет совместного заявления (facebook.com/g20org)
Автор: Артем Горовенко

На саммите министров финансов и глав центральных банков стран "Большой двадцатки" (G20) не будет принята итоговая декларация. Это связано с войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источника в немецком правительстве, хотя итоговой декларации и не будет, российское вторжение в Украину не останется без комментариев.

"Мы не оставим без комментариев ложь и пропаганду российской стороны", - отметил он.

По его словам, на завтрашнем саммите будет обсуждаться состояние мировой экономики и влияние на нее войны в Украине. Кроме того, официальный Берлин вместе с союзником осудит вторжение России в Украину как причину замедления мировой экономики, роста цен на энергоносители и возможного голода.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация на этой неделе посетит Вашингтон и проведет встречи с финансовыми чиновниками стран "Большой семерки".

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