Фьюри возвращается в бокс ради поединка с Усиком, - Sky Sports

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports .

Издание отмечает, что Фьюри поручил своим промоутерам уведомить организацию WBC о том, что он возвращается в ринг. Ранее он рассматривал возможность ухода на спортивную пенсию, и ему давали время до пятницы определиться, намерен ли он сохранить свой пояс.

В то же время президент WBC Маурисио Сулейман отметил, что официальное решение о статусе Фьюри как чемпиона WBC будет отложено до следующей пятницы, 2 сентября, из-за недавней смерти его двоюродного брата.

Тем не менее Sky Sports стало известно, что британец намерен провести поединок против Усика. В случае победы украинца тот станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.