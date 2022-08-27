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Фьюри возвращается в бокс ради поединка с Усиком, - Sky Sports

Фото: британский боксер Тайсон Фьюри (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри возвращается в бокс ради чемпионского поединка с украинцем Александром Усиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Издание отмечает, что Фьюри поручил своим промоутерам уведомить организацию WBC о том, что он возвращается в ринг. Ранее он рассматривал возможность ухода на спортивную пенсию, и ему давали время до пятницы определиться, намерен ли он сохранить свой пояс.

В то же время президент WBC Маурисио Сулейман отметил, что официальное решение о статусе Фьюри как чемпиона WBC будет отложено до следующей пятницы, 2 сентября, из-за недавней смерти его двоюродного брата.

Тем не менее Sky Sports стало известно, что британец намерен провести поединок против Усика. В случае победы украинца тот станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, ранее Усик после победы в реванше над Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри как непобедимому чемпиону мира по версии WBC. Тот в ответ посоветовал "достать чековую книжку", намекая, что гонорар за такой бой должен быть очень высоким.

Позже стало известно, что Фьюри может запросить до 150 млн долларов за этот поединок.

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