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Ф'юрі повертається в бокс заради поєдинку з Усиком, - Sky Sports

Фото: британський боксер Тайсон Ф'юрі (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Британський суперважкоатлет Тайсон Ф'юрі повертається в бокс заради чемпіонського поєдинку з українцем Олександром Усиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Видання зазначає, що Ф'юрі доручив своїм промоутерам повідомити організацію WBC про те, що він повертається в ринг. Раніше він розглядав можливість відходу на спортивну пенсію, і йому давали час до п'ятниці визначитися, чи має намір він зберегти свій пояс.

У той же час президент WBC Маурісіо Сулейман зазначив, що офіційне рішення про статус Ф'юрі як чемпіона WBC буде відкладено до наступної п'ятниці, 2 вересня, через недавню смерть його двоюрідного брата.

Проте Sky Sports стало відомо, що британець має намір провести поєдинок проти Усика. У разі перемоги українця той стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Нагадаємо, раніше Усик після перемоги в реванші над Ентоні Джошуа кинув виклик Тайсону Ф'юрі як непереможному чемпіону світу за версією WBC. Той у відповідь порадив "дістати чекову книжку", натякаючи, що гонорар за такий бій має бути дуже високим.

Пізніше стало відомо, що Ф'юрі може запросити до 150 млн доларів за цей поєдинок.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс