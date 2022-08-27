Ф'юрі повертається в бокс заради поєдинку з Усиком, - Sky Sports

Британський суперважкоатлет Тайсон Ф'юрі повертається в бокс заради чемпіонського поєдинку з українцем Олександром Усиком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.
Видання зазначає, що Ф'юрі доручив своїм промоутерам повідомити організацію WBC про те, що він повертається в ринг. Раніше він розглядав можливість відходу на спортивну пенсію, і йому давали час до п'ятниці визначитися, чи має намір він зберегти свій пояс.
У той же час президент WBC Маурісіо Сулейман зазначив, що офіційне рішення про статус Ф'юрі як чемпіона WBC буде відкладено до наступної п'ятниці, 2 вересня, через недавню смерть його двоюрідного брата.
Проте Sky Sports стало відомо, що британець має намір провести поєдинок проти Усика. У разі перемоги українця той стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.
Нагадаємо, раніше Усик після перемоги в реванші над Ентоні Джошуа кинув виклик Тайсону Ф'юрі як непереможному чемпіону світу за версією WBC. Той у відповідь порадив "дістати чекову книжку", натякаючи, що гонорар за такий бій має бути дуже високим.
Пізніше стало відомо, що Ф'юрі може запросити до 150 млн доларів за цей поєдинок.
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