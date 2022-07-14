Фьюри готов вернуться в ринг после боя Усик – Джошуа: есть условие

Непобедимый боксер-профессионал Тайсон Фьюри вскоре примет решение о возвращении на ринг.
Об этом заявил Джон Фьюри, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN.
Отец чемпиона мира по версии WBC назвал условие возвращения сына в профессионалы. Тяжеловес получит импульс в случае победы британца Джошуа в реванше против Усика.
"Все будет зависеть от итога поединка Джошуа с Усиком. Если Энтони победит, игра продолжится. Считаю ли я, что Тайсон вернется? Да", – признался Фьюри-старший.
Он добавил, что сын наслаждается возможностью проводить больше времени с семьей. Но это, по мнению Джона Фьюри, когда-нибудь надоест чемпиону и он возобновит выступления.
"У него будет несколько выставочных поединков. Но если Энтони победит Александра, что будет непросто, то Тайсон не сможет удержаться", – резюмировал отец тяжеловеса.
Недавно Фьюри вступил в переговоры с World Wrestling Entertainment по поводу участия в первом за 30 лет рестлинг-шоу в Британии. Также боксер ранее рассказывал о желании провести выставочные бои с Майком Тайсоном, Ленноксом Льюисом, Дуэйном Джонсоном и другими.
К слову, перед реваншем Усик начал тренироваться с давним спарринг-партнером Фьюри – Баколе.
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