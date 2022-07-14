Ф'юрі готовий повернутися у ринг після бою Усик – Джошуа: є умова

Батько чемпіона світу за версією WBC назвав умову для повернення сина в професіонали. Важковаговик отримає імпульс у разі перемоги британця Джошуа в реванші проти Усика.

"Усе залежатиме від підсумку поєдинку Джошуа з Усиком. Якщо Ентоні переможе, гра продовжиться. Чи вважаю я, що Тайсон повернеться? Так", – зізнався Ф'юрі-старший.

Він додав, що син задоволений можливістю проводити більше часу з родиною. Та це, на думку Джона Ф'юрі, колись набридне чемпіону й він відновить виступи.

"Він матиме кілька виставкових поєдинків. Та якщо Ентоні переможе Олександра, що буде непросто, то Тайсон не зможе втриматися", – резюмував батько важковаговика.

Нещодавно Ф'юрі вступив у перемовини з World Wrestling Entertainment щодо участі у першому за 30 років рестлінг-шоу в Британії. Також боксер раніше розповідав про бажання провести виставкові бої з Майком Тайсоном, Ленноксом Льюїсом, Двейном Джонсоном та іншими.