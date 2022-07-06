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Фьюри начал переговоры о возвращении в рестлинг

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Лондон, Среда 06 июля 2022 15:55
Фьюри начал переговоры о возвращении в рестлинг Фото: Непобедимый боксер-профессионал Тайсон Фьюри (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри в скором времени может появиться в первом за 30 лет рестлинг-шоу в Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Talksport.

Менеджмент World Wrestling Entertainment договаривается с "Цыганским Королем" об участии в шоу в Кардиффе. Зрелище запланировано на 3 сентября на "Принсипалити Стэдиум" в валлийской столице.

Для WWE осеннее шоу станет первым в Великобритании за три десятилетия. Участие 33-летнего местного боксера, очевидно, позволит организаторам собрать больше средств. Фьюри уже выступал под эгидой WWE в 2019 году. Тогда он нокаутировал Брона Строумэна, хотя рестлер доминировал в бою.

Тайсон Фьюри дебютировал на профи-ринге в 2008 году. Британец до сих пор остается непобедимым. Он провел 33 поединка, в которых одержал 32 победы (23 – нокаутом). Еще один бой завершился вничью. В 2015-м Фьюри по очкам одолел Владимира Кличко.

В настоящее время британский боксер владеет поясами The Ring и WBA. Фьюри постоянно устраивает заочные споры с другими ведущими тяжеловесами – Александром Усиком и Энтони Джошуа – по поводу потенциального проведения поединков.

Напомним, что британский боксер Джошуа выбрал кумира среди спортсменов.

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Тайсон Фьюри Бокс
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