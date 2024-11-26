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Футзальна збірна України розпочинає шлях на Євро-2026: відомі календар і склад команди

Вівторок 26 листопада 2024 15:42
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Футзальна збірна України розпочинає шлях на Євро-2026: відомі календар і склад команди Фото: Збірна України розпочне відбір на Євро-2026 у статусі третьої команди світу (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Андрій Костенко

Бронзовий призер чемпіонату світу-2024, національна команда України стартує у кваліфікації до європейської першості з футзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Перший матч "синьо-жовті" зіграють 13 грудня проти Кіпру. Серед суперників українців також Румунія та Німеччина.

Всього на старт відбіркового турніру вийшли 40 збірних. Їх поділили на 10 груп по чотири учасники в кожній. Кваліфікація пройде з грудня 2024 року до квітня 2025-го. Прямі перепустки отримають 10 переможців квартетів. Вісім найкращих команд, які фінішують другими, у плей-офф розіграють ще чотири місця в фіналі.

Без відбору право на участь у Євро-2026 отримали Латвія та Литва. Саме на майданчиках цих країн у січні-лютому 2026 року 16 найкращих збірних розіграють медалі чемпіонату Європи.

Календар матчів збірної України у відборі Євро-2026

  • Кіпр – Україна, 13 грудня
  • Румунія – Україна, 17 грудня
  • Німеччина – Україна, 31 січня
  • Україна – Німеччина, 4 лютого
  • Україна – Кіпр, 11 квітня
  • Україна – Румунія, 15 квітня

Вибір Олександра Косенка

Два стартових матчі українська команда зіграє на виїзді. Поєдинок з Кіпром відбудеться 13 грудня та розпочнеться об 11:00 за київським часом. 17 числа гра з Румунією стартує о 19:00.

На ці зустрічі наставник "синьо-жовтих" Олександр Косенко викликав 15-х виконавців. Найбільше представництво у чемпіона України – столичного клубу ХІТ. У списку гравці ще чотирьох вітчизняних колективів. А також п'ятеро легіонерів, троє з яких представляють першість Польщі, двоє – Іспанії.

Список гравців збірної України на грудневі матчі відбору Євро-2026:

воротарі

  • Олександр Сіріцький
  • Юрій Савенко
  • Олександр Сухов

універсали

  • Владислав Первєєв
  • Назар Швед
  • Андрій Мельник
  • Євгеній Жук
  • Микола Микитюк
  • Ігор Чернявський
  • Даниіл Абакшин
  • Артем Фаренюк
  • Ігор Корсун
  • Ярослав Лебідь
  • Ростислав Семенченко
  • Михайло Зварич

Футзальна збірна України розпочинає шлях на Євро-2026: відомі календар і склад команди

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