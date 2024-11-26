Футзальна збірна України розпочинає шлях на Євро-2026: відомі календар і склад команди
Бронзовий призер чемпіонату світу-2024, національна команда України стартує у кваліфікації до європейської першості з футзалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Перший матч "синьо-жовті" зіграють 13 грудня проти Кіпру. Серед суперників українців також Румунія та Німеччина.
Всього на старт відбіркового турніру вийшли 40 збірних. Їх поділили на 10 груп по чотири учасники в кожній. Кваліфікація пройде з грудня 2024 року до квітня 2025-го. Прямі перепустки отримають 10 переможців квартетів. Вісім найкращих команд, які фінішують другими, у плей-офф розіграють ще чотири місця в фіналі.
Без відбору право на участь у Євро-2026 отримали Латвія та Литва. Саме на майданчиках цих країн у січні-лютому 2026 року 16 найкращих збірних розіграють медалі чемпіонату Європи.
Календар матчів збірної України у відборі Євро-2026
- Кіпр – Україна, 13 грудня
- Румунія – Україна, 17 грудня
- Німеччина – Україна, 31 січня
- Україна – Німеччина, 4 лютого
- Україна – Кіпр, 11 квітня
- Україна – Румунія, 15 квітня
Вибір Олександра Косенка
Два стартових матчі українська команда зіграє на виїзді. Поєдинок з Кіпром відбудеться 13 грудня та розпочнеться об 11:00 за київським часом. 17 числа гра з Румунією стартує о 19:00.
На ці зустрічі наставник "синьо-жовтих" Олександр Косенко викликав 15-х виконавців. Найбільше представництво у чемпіона України – столичного клубу ХІТ. У списку гравці ще чотирьох вітчизняних колективів. А також п'ятеро легіонерів, троє з яких представляють першість Польщі, двоє – Іспанії.
Список гравців збірної України на грудневі матчі відбору Євро-2026:
воротарі
- Олександр Сіріцький
- Юрій Савенко
- Олександр Сухов
універсали
- Владислав Первєєв
- Назар Швед
- Андрій Мельник
- Євгеній Жук
- Микола Микитюк
- Ігор Чернявський
- Даниіл Абакшин
- Артем Фаренюк
- Ігор Корсун
- Ярослав Лебідь
- Ростислав Семенченко
- Михайло Зварич
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