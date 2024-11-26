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Футзальная сборная Украины начинает путь на Евро-2026: известны календарь и состав команды

Вторник 26 ноября 2024 15:42
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Футзальная сборная Украины начинает путь на Евро-2026: известны календарь и состав команды Фото: Сборная Украины начнет отбор на Евро-2026 в статусе третьей команды мира (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Андрей Костенко

Бронзовый призер чемпионата мира-2024, национальная команда Украины стартует в квалификации к европейскому первенству по футзалу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Первый матч "сине-желтые" сыграют 13 декабря против Кипра. Среди соперников украинцев также Румыния и Германия.

Всего на старт отборочного турнира вышли 40 сборных. Их разделили на 10 групп по четыре участника в каждой. Квалификация пройдет с декабря 2024 по апрель 2025-го. Прямые пропуски получат 10 победителей квартетов. Восемь лучших команд, финиширующих вторыми, в плей-офф разыграют еще четыре места в финале.

Без отбора право на участие в Евро-2026 получили Латвия и Литва. Именно на площадках этих стран в январе-феврале 2026 года 16 лучших сборных разыграют медали чемпионата Европы.

Календарь матчей сборной Украины в отборе Евро-2026

  • Кипр – Украина, 13 декабря
  • Румыния – Украина, 17 декабря
  • Германия – Украина, 31 января
  • Украина – Германия, 4 февраля
  • Украина – Кипр, 11 апреля
  • Украина – Румыния, 15 апреля

Выбор Александра Косенко

Два стартовых матча украинская команда сыграет на выезде. Поединок с Кипром состоится 13 декабря и начнется в 11:00 по киевскому времени. 17 числа игра с Румынией стартует в 19:00.

На эти встречи наставник "сине-желтых" Александр Косенко вызвал 15 исполнителей. Самое большое представительство у чемпиона Украины – столичного клуба ХИТ. В списке игроки еще четырех отечественных коллективов. А также пятеро легионеров, трое из которых представляют первенство Польши, двое – Испании.

Список игроков сборной Украины на декабрьские матчи отбора Евро-2026:

вратари

  • Александр Сирицкий
  • Юрий Савенко
  • Александр Сухов

универсалы

  • Владислав Первеев
  • Назар Швед
  • Андрей Мельник
  • Евгений Жук
  • Николай Микитюк
  • Игорь Чернявский
  • Даниил Абакшин
  • Артем Фаренюк
  • Игорь Корсун
  • Ярослав Лебедь
  • Ростислав Семенченко
  • Михаил Зварыч

Футзальная сборная Украины начинает путь на Евро-2026: известны календарь и состав команды

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