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Повернення Ліги чемпіонів 26 листопада: повний розклад матчів вівторка

Вівторок 26 листопада 2024 12:15
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Повернення Ліги чемпіонів 26 листопада: повний розклад матчів вівторка Фото: "Альянц Арена" в Мюнхені прийме головний матч вечора (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Антон Федорців

Основний раунд нинішнього сезону Ліги чемпіонів відновиться дев'ятьма поєдинками в низці європейських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

П'ятий тур головного єврокубка о 19:45 за київським часом відкриють два матчі. Братиславський "Слован" прийме італійський "Мілан", а празька "Спарта" зустрінеться з мадридським "Атлетіко".

О 22-й годині розпочнуться ще сім поєдинків. У центральному матчі вечора мюнхенська "Баварія" протистоятиме французькому "Парі Сен-Жермен". Натомість леверкузенський "Байєр" зустрінеться з австрійським "Зальцбургом", а іспанська "Барселона" проекзаменує французький "Брест".

Міланський "Інтер" прийме німецький РБ "Лейпциг", а роттердамський "Фейєнорд" гостюватиме в англійського "Манчестер Сіті". Тим часом лісабонський "Спортінг" зустрінеться з лондонським "Арсеналом". Швейцарський "Янг Бойз" прийме "Аталанту" з Бергамо.

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. Безкоштовно в цифровому мовленні T2 матч "Янг Бойз" і "Аталанти" покаже телеканал "MEGOGO Спорт".

Перелік матчів вівторка в 5-му турі основного етапу Ліги чемпіонів:

  • "Слован" – "Мілан", 19:45
  • "Спарта" – "Атлетіко", 19:45
  • "Баварія" – ПСЖ, 22:00
  • "Байєр" – "Зальцбург", 22:00
  • "Барселона" – "Брест", 22:00
  • "Інтер" – РБ "Лейпциг", 22:00
  • "Манчестер Сіті" – "Фейєнорд", 22:00
  • "Спортінг" – "Арсенал", 22:00
  • "Янг Бойз" – "Аталанта", 22:00

Повернення Ліги чемпіонів 26 листопада: повний розклад матчів вівторка

Топ-3 матчі 26 листопада в Лізі чемпіонів

Головний поєдинок вечора буде надважливим і для "Баварії", і для ПСЖ. Мюнхенці двічі перемогли та двічі програли в попередніх турах, а от французький гранд узагалі виграв лише один матч. Обидва претенденти на плей-офф наразі перебувають далеко від лідерів, тож матимуть нагоду закріпити перевагу бодай над одним конкурентом. Рімейк фіналу сезону 2019/20 не залишить байдужим.

Без поразок у турнірі йде "Інтер". У гості на "Джузеппе Меацца" приїхав РБ "Лейпциг", якому нікуди відступати. "Червоні бики" програли всі чотири поєдинки, тож перемагати повинні або зараз, або ніколи. У чемпіонаті Німеччини саксонці тримаються в першій трійці, але мають 3-матчеву серію без перемог. Виходити з кризи команда Марко Розе намагатиметься на культовій арені в Мілані.

Якщо гойдалки результатів звичні для РБ "Лейпциг", то п'ять (!) поразок поспіль в усіх турнірах для "Манчестер Сіті" – сенсація. "Містяни" не можуть повернутися на переможний шлях, підштовхуючи до думки, що травмований Родрі був найважливішим гвинтиком у механізмі Пепа Гвардіоли. Та іспанський тренер не став би великим без виходу з таких глухих кутів. "Фейєнорд" може потрапити під коток.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію ПСВ зразка сезону 2024/25.

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