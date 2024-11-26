Повернення Ліги чемпіонів 26 листопада: повний розклад матчів вівторка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

П'ятий тур головного єврокубка о 19:45 за київським часом відкриють два матчі. Братиславський "Слован" прийме італійський "Мілан", а празька "Спарта" зустрінеться з мадридським "Атлетіко".

О 22-й годині розпочнуться ще сім поєдинків. У центральному матчі вечора мюнхенська "Баварія" протистоятиме французькому "Парі Сен-Жермен". Натомість леверкузенський "Байєр" зустрінеться з австрійським "Зальцбургом", а іспанська "Барселона" проекзаменує французький "Брест".

Міланський "Інтер" прийме німецький РБ "Лейпциг", а роттердамський "Фейєнорд" гостюватиме в англійського "Манчестер Сіті". Тим часом лісабонський "Спортінг" зустрінеться з лондонським "Арсеналом". Швейцарський "Янг Бойз" прийме "Аталанту" з Бергамо.

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. Безкоштовно в цифровому мовленні T2 матч "Янг Бойз" і "Аталанти" покаже телеканал "MEGOGO Спорт".

Перелік матчів вівторка в 5-му турі основного етапу Ліги чемпіонів:

"Слован" – "Мілан", 19:45

"Спарта" – "Атлетіко", 19:45

"Баварія" – ПСЖ, 22:00

"Байєр" – "Зальцбург", 22:00

"Барселона" – "Брест", 22:00

"Інтер" – РБ "Лейпциг", 22:00

"Манчестер Сіті" – "Фейєнорд", 22:00

"Спортінг" – "Арсенал", 22:00

"Янг Бойз" – "Аталанта", 22:00

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Головний поєдинок вечора буде надважливим і для "Баварії", і для ПСЖ. Мюнхенці двічі перемогли та двічі програли в попередніх турах, а от французький гранд узагалі виграв лише один матч. Обидва претенденти на плей-офф наразі перебувають далеко від лідерів, тож матимуть нагоду закріпити перевагу бодай над одним конкурентом. Рімейк фіналу сезону 2019/20 не залишить байдужим.

Без поразок у турнірі йде "Інтер". У гості на "Джузеппе Меацца" приїхав РБ "Лейпциг", якому нікуди відступати. "Червоні бики" програли всі чотири поєдинки, тож перемагати повинні або зараз, або ніколи. У чемпіонаті Німеччини саксонці тримаються в першій трійці, але мають 3-матчеву серію без перемог. Виходити з кризи команда Марко Розе намагатиметься на культовій арені в Мілані.

Якщо гойдалки результатів звичні для РБ "Лейпциг", то п'ять (!) поразок поспіль в усіх турнірах для "Манчестер Сіті" – сенсація. "Містяни" не можуть повернутися на переможний шлях, підштовхуючи до думки, що травмований Родрі був найважливішим гвинтиком у механізмі Пепа Гвардіоли. Та іспанський тренер не став би великим без виходу з таких глухих кутів. "Фейєнорд" може потрапити під коток.