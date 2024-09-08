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Футзальна збірна України оголосила заявку на чемпіонат світу: хто в обоймі

Київ, Неділя 08 вересня 2024 10:53
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Футзальна збірна України оголосила заявку на чемпіонат світу: хто в обоймі Фото: "Синьо-жовті" перед одним зі спарингів (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з футзалу оприлюднила заявку на чемпіонат світу 2024 року в Узбекистані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт АФУ.

Тренерський штаб на чолі з Олександром Косенком узяв на Мундіаль 14 футзалістів. Після тренувальних зборів табір "синьо-жовтих" покинули воротар Олександр Сіріцький та універсал Олександр Педяш.

Найбільше представництво в збірній України матиме київський ХІТ – 5 виконавців. Така ж кількість легіонерів у національній команди. Вони представляють чемпіонати Польщі та Іспанії.

Заявка футзальної збірної України на ЧС-2024:

Воротарі: Кирило Ципун ("Пяст"), Олександр Сухов (ХІТ), Юрій Савенко ("Аврора")

Універсали: Назар Швед ("Євробус"), Андрій Мельник (ХІТ), Євгеній Жук (ХІТ), Микола Микитюк ("Кордоба Патрімоніо"), Ростислав Семенченко ("Аврора"), Ігор Чернявський (ХІТ), Даниїл Абакшин (ХІТ), Михайло Зварич ("Енергія"), Артем Фаренюк ("Євробус"), Ігор Корсун ("Осасуна Магна"), Петро Шотурма ("Ураган")

Футзальна збірна України оголосила заявку на чемпіонат світу: хто в обоймі

Перед чемпіонатом світу Україна провела низку спарингів, зокрема вигравши всі три поєдинки в рамках товариського турніру в Португалії – Коста-Рика (4:0), Куба (7:0), Португалія (6:3). Перший матч на ЧС-2024 "синьо-жовті" зіграють 15 вересня проти аргентинців.

Що відомо про чемпіонат світу-2024

Мундіаль прийме Узбекистан. Містами-господарями турніру стали Андіжан, Бухара і Ташкент. На чемпіонат відібралися 24 національні команди.

Збірна України потрапила до групи C. Там суперниками команди Косенка будуть збірні Аргентини, Анголи та Афганістану. Гарантовано в плей-офф чемпіонат світу вийдуть дві найкращі команди квартету.

Україна вшосте гратиме на Мундіалі. Найкращим результатом залишається 4-те місце на дебютному ЧС-1996 в Іспанії.

До слова, футбольна збірна України програла Албанії на старті Ліги націй.

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