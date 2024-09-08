Футзальная сборная Украины объявила заявку на чемпионат мира: кто в обойме

Национальная команда Украины по футзалу обнародовала заявку на чемпионат мира 2024 года в Узбекистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт АФУ .

Тренерский штаб во главе с Александром Косенко взял на Мундиаль 14 футзалистов. После тренировочных сборов лагерь "сине-желтых" покинули вратарь Александр Сирицкий и универсал Александр Педяш.

Наибольшее представительство в сборной Украины будет у киевского ХИТа – 5 исполнителей. Такое же количество легионеров у национальной команды. Они представляют чемпионаты Польши и Испании.

Заявка футзальной сборной Украины на ЧМ-2024:

Вратари: Кирилл Цыпун ("Пяст"), Александр Сухов (ХИТ), Юрий Савенко ("Аврора")

Универсалы: Назар Швед ("Евробус"), Андрей Мельник (ХИТ), Евгений Жук (ХИТ), Николай Микитюк ("Кордоба Патримонио"), Ростислав Семенченко ("Аврора"), Игорь Чернявский (ХИТ), Даниил Абакшин (ХИТ) , Михаил Зварыч ("Энергия"), Артем Фаренюк ("Евробус"), Игорь Корсун ("Осасуна Магна"), Петр Шотурма ("Ураган")

Перед чемпионатом мира Украина провела ряд спаррингов, в том числе выиграв все три поединка в рамках товарищеского турнира в Португалии – Коста-Рика (4:0), Куба (7:0), Португалия (6:3). Первый матч на ЧМ-2024 "сине-желтые" сыграют 15 сентября против аргентинцев.

Что известно о чемпионате мира-2024

Мундиаль примет Узбекистан. Городами-хозяевами турнира стали Андижан, Бухара и Ташкент. На чемпионат отобрались 24 национальных команды.

Сборная Украины попала в группу C. Там соперниками команды Косенко будут сборные Аргентины, Анголы и Афганистана. Гарантированно в плей-офф чемпионат мира выйдут две лучшие команды квартета.

Украина в шестой раз сыграет на Мундиале. Лучшим результатом остается 4-е место на дебютном ЧМ-1996 в Испании.