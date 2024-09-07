Україна програла збірній Албанії на старті Ліги націй

Ліга націй, група B1, 1-й тур

Україна – Албанія – 1:2

Голи: Конопля, 49 – Ісмаїлі, 54, Асані, 66

"Синьо-жовті" взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Утім, до середини першого тайму небезпека виникала біля воріт Трубіна. Двічі на ударній позиції опинився Лачі – спершу в дотик пробив повз дальню стійку, а потім не зміг акцентовано пробити з ближньої.

Значно цікавіше стало перед перервою. "Орли" змарнували ще дві нагоди. Асллані з меж штрафного пробив у ближній кут, але голкіпер ногою перевів м'яч на кутовий. Натомість Лачі після стандарту головою пробив повз ближню стійку.

У відповідь два моменти створила збірна України. Яремчук на куті штрафного отримав передачу з глибини та вирішив бити в ближній – Стракоша парирував м'яч. Згодом Бражко пробив головою мимо воріт після навісу від кутового прапорця.

Ще яскравішим став початок другої половини. На 49-й хвилині "синьо-жовті" трохи несподівано вийшли вперед. Судаков віддав ліворуч на Кабаєва, а той виконав подачу на протилежний бік штрафного майданчика, звідки Конопля в дотик відправив м'яч у кут.

Україна продовжила тиснути, але проґавила відповідь албанської збірної. Спершу Трубін потягнув постріл Маная після перехоплення. Та на 54-й хвилині не врятував і він. Це Ісмаїлі після серії рикошетів на подачі з кутового проштовхнув м'яч за лінію.

Пішов відкритий футбол. Ось Ісмаїлі вчасно підставився під небезпечний удар когось з українців. Далі той же Ісмаїлі біля чужих воріт не переграв кіпера після кутового. З дальнім пострілом Бражка впорався Стракоша. Зрештою, забила Албанія – Мітай віддав у штрафний на Маная, він переправив на Асані, а той потужно пробив у дотик.

Команда Сергія Реброва намагалася відігратися. Утім, перетворити контроль в забиті м'ячі так і не вдалося. Не вдався "синьо-жовтим" і фінальний штурм із підключенням Трубіна кутовий. Українська збірна зазнала поразки та намагатиметься набрати очки 10 вересня проти збірної Чехії.