Футбольний тиждень. Де і коли дивитися основні матчі

Футбольний сезон добігає кінця. Цього тижня визначаться фіналісти Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також офіційно завершиться сезон в українській Прем'єр-лізі.

Детальніше про те, які основні матчі будуть зіграні на цьому тижні - в матеріалі РБК-Україна.

Ліга чемпіонів

Матчі-відповіді 1/2 фіналу

4 травня

"Манчестер Сіті" - "ПСЖ". Місце проведення - Манчестер. Початок - 22:00. Трансляція: Футбол 1, Volia Футбол 1

"Городяни" змогли вирвати виїзну перемогу в Парижі. На гол у першому таймі від капітана "ПСЖ" Маркіньоса,"Ман Сіті" відповіло голами Де Брюйне і Мареза в другій половині матчу. Таким чином, парижанам необхідно забивати у ворота англійців мінімум двічі.

5 травня

"Челсі" - "Реал". Місце проведення - Лондон. Початок - 22:00. Трансляція: Футбол 1, Volia Футбол 1

Перше поєдинок у Мадриді завершився в нічию 1: 1. Лондонців у матчі-відповіді влаштує нульова нічия або будь-яка перемога, а ось мадридцям обов'язково потрібно забивати.

Ліга Європи

Матчі-відповіді 1/2 фіналу

6 травня

"Рома" - "Манчестер Юнайтед". Місце проведення - Рим. Початок - 22:00. Трансляція: Футбол 1, Volia Футбол 2

Манкуніанці практично гарантували собі вихід у фінал після розгромної перемоги в домашніх стінах 6:2. "Ромі" для виходу потрібно перемагати з різницею в чотири голи і не пропускати більше одного гола. Завдання, м'яко кажучи, з розряду казкових.

"Арсенал" - "Вільяреал". Місце проведення - Лондон. Початок - 22:00. Трансляція: Футбол 1, Volia Футбол 1

"Каноніри" зуміли добути в Іспанії для себе досить позитивний результат, виходячи з подій першого матчу. "Вільяреал" вів у рахунку 2: 0 і грав з середини другої половини в більшості, але, не реалізувавши ще кілька моментів, привіз пенальті у свої ворота. "Арсенал" один м'яч відіграв і тепер їх влаштує мінімальна суха перемога для виходу у фінал.

УПЛ

5-6 травня пройде передостанній тур. Серед інтриг - боротьба за друге місце і зону Ліги Європи, а також битва за виживання. "Зоря", поступившись минулого тижня в перенесеному 10-му турі "Олімпіку", не змогла скоротити до мінімуму відставання від "Шахтаря", який йде на другому місці і майже гарантував собі "срібло". А ось за зону Ліги Європи боротьба обіцяє бути напруженою до останнього туру. За два останні місця борються три клуби - "Колос", "Ворскла" і "Десна". А ось "Минаю" для виживання потрібно створити диво. В останніх турах закарпатці грають з "Шахтарем" і "Ворсклою".

25-й тур

5 травня

"Динамо" - "Маріуполь". Київ, 14:00. Трансляція: 2+2

"Дніпро-1" - "Зоря". Дніпро, 19:00. Трансляція: УНІАН

"Ворскла" - "Десна". Полтава, 19:00. Трансляція: Футбол 1

"Олександрія" - "Колос". Олександрія, 19:00. Трансляція: Футбол 2

6 травня

"Минай" - "Шахтар". Київ, 19:00. Трансляція: Футбол 2

"Рух" - "Олімпік". Львів, 19:00. Трансляція: Футбол 1

"Інгулець" - "Львів". Кропивницький, 19:00. Трансляція: Футбол 3

26-й тур

9 травня

"Шахтар" - "Інгулець". Київ, 17:00. Трансляція: телеканали Футбол 1, 2, 3

"Колос" - "Динамо". Київ, 17:00. Трансляція: телеканали Футбол 1, 2, 3

"Маріуполь" - "Десна". Маріуполь, 17:00. Трансляція: телеканали Футбол 1, 2, 3

"Львів" - "Олімпік". Львів, 17:00. Трансляція: телеканали Футбол 1, 2, 3

"Минай" - "Ворскла". Ужгород, 17:00. Трансляція: телеканали Футбол 1, 2, 3

"Дніпро-1" - "Рух". Дніпро, 17:00. Трансляція: УНІАН

"Зоря" - "Олександрія". Запоріжжя, 17:00. Трансляція: УНІАН

АПЛ

8 травня

"Манчестер Сіті" - "Челсі". Манчестер, 19: 30. Трансляція: Setanta

"Містяни" можуть оформити чемпіонство. Для цього "Сіті" потрібно буде не програти "Челсі".

Бундесліга

8 травня

"Баварія" - "Боруссія" (Менхенгладбах). Мюнхен, 19:30

Мюнхенці можуть оформити чемпіонство, якщо здобуде перемогу. За два тури до кінця "Лейпциг" вже навіть теоретично не зможе дістати "Баварію".