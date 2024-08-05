UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Футбольна збірна Іспанії переграла Марокко та стала першим фіналістом Олімпіади-2024

Фото: Алекс Баена відзначитися не зумів (x.com/SEFutbol)
Автор: Антон Федорців

Олімпійська збірна Іспанії здолала Марокко в півфіналі футбольного турніру літніх Ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, футбол, 1/2 фіналу, чоловіки

Марокко – Іспанія – 1:2

Голи: Рахімі, 37 (пенальті) – Лопес, 66, Санчес, 85

 

У стартові півгодини "Фурія Роха" змарнувала дві нагоди забити. Спершу Лопес підступно пробив здалеку – Мунір м'яч парирував. А згодом нападник іспанців не влучив у рамку воріт із меж штрафного майданчика.

Зате "Атлаські леви" реалізували перший же момент. Річардсон отримав по ногах у чужому штрафному, а після втручання VAR арбітр призначив одинадцятиметровий. Рахімі переграв голкіпера з позначки на 37-й хвилині.

На старті другої половини команди обмінялися моментами. Барріос перевірив пильність Муніра пострілом метрів із 25-ти. У відповідь Ахомаш із дистанції відправив м'яч над поперечиною.

Тиск іспанської збірної приніс плоди на 66-й хвилині. Небезпека прийшла з правого флангу, звідки Бернабе прорвався в штрафний, а після рикошетів м'яч опинився в Лопеса в центрі штрафного. Той класно пробив у нижній кут, а воротар врятувати Марокко не зумів.

Африканці кинулися вперед із подвійним запалом. Річардсон і Бен-Сегір лише трохи не влучили в рамку, а постріл Абде з центру штрафного в останню мить заблокував оборонець. Зате під завісу зустрічі забили іспанці – Санчес отримав передачу Гомеса в карній зоні, просунувся вперед і точним ударом від стійки вивів Іспаню у фінал.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Рейнджерс" перед протистоянням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024Збірна Іспанії