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Футбольная сборная Испании обыграла Марокко и стала первым финалистом Олимпиады-2024

Фото: Алекс Баэн отличиться не сумел (x.com/SEFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийская сборная Испании одолела Марокко в полуфинале футбольного турнира пожилых Игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, футбол, 1/2 финала, мужчины

Марокко – Испания – 1:2

Голы: Рахими, 37 (пенальти) – Лопес, 66, Санчес, 85

 

В стартовые полчаса "Фурия Роха" упустила две возможности забить. Сначала Лопес коварно пробил издалека – Мунир мяч парировал. А впоследствии нападающий испанцев не попал в створ ворот из пределов штрафной.

Зато "Атласские львы" реализовали первый же момент. Ричардсон получил по ногам в чужой штрафной, а после вмешательства VAR арбитр назначил одиннадцатиметровый. Рахими переиграл голкипера с отметки на 37-й минуте.

На старте второй половины команды обменялись моментами. Барриос проверил бдительность Мунира выстрелом метров с 25-ти. В ответ Ахомаш с дистанции отправил мяч выше перекладины.

Давление испанской сборной принесло плоды на 66-й минуте. Опасность пришла с правого фланга, откуда Бернабе прорвался в штрафную, а после рикошетов мяч оказался у Лопеса в центре штрафной. Тот классно пробил в нижний угол, а вратарь спасти Марокко не смог.

Африканцы бросились вперед с двойным задором. Ричардсон и Бен-Сегир лишь немного не попали в створ, а выстрел Абде из центра штрафной в последний момент заблокировал защитник. Зато под занавес встречи забили испанцы – Санчес получил передачу Гомеса в площадке, продвинулся вперед и точным ударом от штанги вывел Испанию в финал.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Рейнджерс" перед противостоянием.

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