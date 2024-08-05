"Динамо" – "Рейнджерс". Експрес-презентація другого суперника в Лізі чемпіонів

Візитка

Рік заснування: 1872

Рейтинг УЄФА: 28-ме місце

Титули: 55-разовий чемпіон Шотландії, 34-разовий володар Кубка Шотландії, 28-разовий володар Кубка шотландської ліги

Найвище досягнення у єврокубках: володар Кубка кубків 1971/72

Прізвиська: "Джерс", "світло-сині", "плюшеві ведмедики"

Домашній стадіон: "Айброкс" (вміщує 50 987 глядачів)

Головний тренер: Філіпп Клеман

Капітан: Джеймс Таверньє

Один із двох китів шотландського футболу не набув би величі без вічного протистояння зі "Селтіком". Ось вже майже півтора століття закляті сусіди підстьобують один одного, змушуючи постійно вдосконалюватися. У цьому столітті краще виходить в "кельтів". У 2012 році "Рейнджерс" пережив клінічну смерть через фінансові проблеми та змушений був повертатися на вершину з нетрів 3-го Дивізіону.

Як і годиться гранду зі 152-річною історією, "світло-сині" пережили кілька золотих епох. "Джерс" фактично не мали рівних у 20-ті та 30-ті, домінували наприкінці 40-х, 50-х, 70-х і 80-х, а в 90-ті виграли дев'ять титулів із десяти. Утім, тепер здебільшого перебувають в тіні "Селтіка". Хоча після чемпіонства в сезоні 2020/21 "плюшеві ведмедики" дійшли до фіналу Ліги Європи в наступному. "Кельти" ж не вражають на європейській арені понад 20 років.

Та загалом континентальні успіхи "Рейнджерс" скромніші за звитяги "Селтіка". Останні принесли Британії перший євротрофей, тріумфувавши в Кубку чемпіонів 1966/67. Натомість "світло-сині" запам'яталися менш цінним Кубком кубків п'ять років по тому. Хоча у фіналі шотландський гранд із Вільямом Водделлом на чолі здолав московське "Динамо" (3:2), що тішить окремо. Вирішальний же матч у 2022-му "Джерс" програли франкфуртському "Айнтрахту" лише в серії пенальті.

Окрема історія – виступи українців на "Айброксі". У жовтні 1990-го "Рейнджерс" придбав оборонця київського "Динамо" Олега Кузнецова, а через рік до нього приєднався Олексій Михайличенко. І якщо перший був рольовиком (36 матчів), то другий став одним із лідерів команди в першій половині 90-х (134 поєдинки, 24 голи).

Історія протистоянь з "Динамо"

"Динамо" – "Рейнджерс" – 1:0 (Кубок чемпіонів 1987/88)

"Рейнджерс" – "Динамо" – 2:0 (Кубок чемпіонів 1987/88)

Турнірні шляхи шотландського та українського грандів перетиналися лише одного разу. У першому раунді Кубка чемпіонів 1987/88 команди спершу зустрілися в Києві. "Динамо" здобуло мінімальну перемогу завдяки голу Михайличенка, який реалізував одинадцятиметровий після зірваного сольного проходу.

Проте, підопічні Грема Сунесcа на Альбіоні взяли реванш. "Рейнджерс" оформив по голу в кожному з таймів. У середині першої половини Фалко забив після неймовірної помилки Чанова, а на старті другої 45-хвилинки Маккойст подвоїв перевагу господарів. Далі пішли шотландці.

Команда

У літнє трансферне вікно "Джерс" витратили на новачків 11 млн євро з хвостиком. Фактично половину суму (5 млн) шотландський гранд віддав за купівлю центрального півзахисника Діоманда. Останні півроку він провів на "Айброксі" на правах оренди з данського "Норшеллана" й, вочевидь, переконав тренерський штаб у профпридатності. Ще на 3,2 млн у євровалюті потягнув центрбек Прьоппер із нідерландського "Твенте".

Двох молодих виконавців – нападника Ігамана (2,36 млн) та оборонця Хефте (800 тисяч) – узяли з чемпіонатів Марокко та Бразилії відповідно. Воротар Келлі, центрбек Нсіала та хавбек Баррон прийшли в "Рейнджерс" на правах вільних агентів, а вінгера Черни орендували з німецького "Вольфсбурга". Молодого Фрейзера перевели до першої команди з дубля.

Втрати "світло-синіх" наразі виглядають серйознішими. Лівий оборонець Барішіч і опорник Ландстрем були безумовно основними, а хавбек Джек – футболістом ротації. Головні ж питання до менеджменту клуб. Трійка виконавців покинула Глазго безкоштовно. На продажі ж незабивного нападника Ламмерса "Рейнджерс" заробив аж 2 млн євро. Третій бомбардир команди в попередньому сезоні Сіма (16 м'ячів) повернувся в англійський "Брайтон".

Тренер

Попередній сезон на чолі "Рейнджерс" розпочав Майкл Біл. Утім, після трьох поразок у стартових семи турах ("Кілмарнок", "Селтік", "Абердін") англійському фахівцю вказали на двері. Натомість 15 жовтня керівництво "світло-синіх" оголосило про призначення Філіппа Клемана.

Бельгійський тренер зробив ім'я на батьківщині. Він непогано стартував у скромному "Беверені", тож у грудні 2017-го його покликав статусніший "Генк". Клеман віддячив за довіру сповна. У першому сезоні фахівець фінішував із "гірниками" на 5-й сходинці, а от у другому завоював для фламандців четвертий титул в історії.

Такий успіх не міг оминути бельгійський гранд. Клеман перебрався до "Брюгге" та невдовзі привів "чорно-синіх" до золотих нагород, а потім повторив це досягнення і додатково поповнив клубний музей Суперкубком Бельгії. Тепер за тренером прийшов ще статусніший "Монако". Та в князівстві не склалося – третє та шосте місця в Лізі 1 Франції.

Старт на чолі "Рейнджерс" міг бути вдалішим. За 9 турів до фінішу чемпіонату "світло-сині" лідирували в Прем'єр-лізі, але примудрилися відстати від "Селтіка" на 12 очок. Програли підопічні Клемана "кельтам" і фінал Кубка Шотландії, а єдиним трофеєм став Кубок ліги. Вочевидь, з тієї причини, що суперником за нього був "Абердін".

На чолі "Джерс" бельгійський фахівець покладається на схему 4-2-3-1. У цій формації головні ролі покладені на дует центральних півзахисників. Діоманд і Баррон повинні бути і "швецями, і жнецями, і на дуду грецями" – відбирати, просувати, створювати. Головну ж гостроту несуть підключення Таверньє флангом. Номінальний правий оборонець у сезоні 2023/24 оформив 24 м'ячі та 12 асистів!

Сезон 2024/25

У міжсезоння "Рейнджерс" провів чотири контрольні поєдинки без жодної перемоги. Більше того, шотландський тричі програв. Якщо поразки від амстердамського "Аякса" (1:2) чи англійського МЮ (0:2) були цілком прогнозовані, то невдача з англійським "Бірмінгемом" (1:2) – змусила фанів напружитися. Із берлінським "Уніоном" підопічні Клемана влаштували фестиваль (4:4) з дублями Дессера та Лоренса.

Офіційний старт сезону для "Рейнджерс" теж видався неперконливим. У протистоянні з "Хартс" віце-чемпіон Шотландії більше володів м'ячем (64%), але "сердечні" завдали в 2,5 рази більше ударів (17 проти 7-ми). "Світло-сині" цілком могли поїхати додому з "бубликом". Проте, маленькі дива у рамці творив Батленд, а ще одного разу "Джерс" врятував каркас воріт. "Селтік" отримав нагоду зі старту піти у відрив.