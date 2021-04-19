Футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на Евро и ЧМ, - УЕФА

"Квалификация на европейские соревнования должна проводиться по спортивному принципу, и каждый может соревноваться со всеми. Я не могу не показать, что отвергаю (Суперлигу, - ред.). Мы все против этого шага", - отметил Чеферин.

Он также выступил с предупреждением к футболистам.

"Все футболисты, которые будут играть в этом турнире, не смогут выступить за свою национальную сборную. Все конфедерации согласны с этим", - подчеркнул Чеферин.

Он добавил, что УЕФА направляет 90% заработанных денег на развитие футбола.