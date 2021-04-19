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Футболісти клубів Суперліги не зможуть грати на Євро і ЧС, - УЄФА

Автор: РБК-Україна

Футболісти клубів Європейської Суперліги не зможуть грати за свої збірні на Чемпіонатах світу та Європи. І залучатися до матчів національних збірних під егідою ФІФА та УЄФА.

Про це заявив президент УЄФА Олександр Чеферін, передає Marca.

"Кваліфікація на європейські змагання повинна проводитися за спортивним принципом, і кожен може змагатися з усіма. Я не можу не показати, що відкидаю (Суперлігу, - ред.). Ми всі проти цього кроку", - зазначив Чеферін.

Він також виступив з попередженням до футболістів.

"Всі футболісти, які гратимуть у цьому турнірі, не зможуть виступити за свою національну збірну. Всі конфедерації згодні з цим", - підкреслив Чеферін.

Він додав, що УЄФА направляє 90% зароблених грошей на розвиток футболу.

Нагадаємо, 12 топ-клубів з чемпіонатів Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення Європейської Суперліги (ESL).

Засновниками стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетико". Також мають добрати ще три клуби.

Через новий турнір УЄФА вже оголосив про реформування Ліги чемпіонів, щоб зробити її ще більш привабливішою для клубів з фінансової точки зору.

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