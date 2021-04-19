Футболісти клубів Суперліги не зможуть грати на Євро і ЧС, - УЄФА

"Кваліфікація на європейські змагання повинна проводитися за спортивним принципом, і кожен може змагатися з усіма. Я не можу не показати, що відкидаю (Суперлігу, - ред.). Ми всі проти цього кроку", - зазначив Чеферін.

Він також виступив з попередженням до футболістів.

"Всі футболісти, які гратимуть у цьому турнірі, не зможуть виступити за свою національну збірну. Всі конфедерації згодні з цим", - підкреслив Чеферін.

Він додав, що УЄФА направляє 90% зароблених грошей на розвиток футболу.