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Футболисты "Арсенала" не согласились на снижение зарплаты

Новости » Спорт     13.04.2020 - 12:34
Футболисты "Арсенала" не согласились на снижение зарплаты
Фото: футболисты "Арсенала" (facebook.com/Arsenal)

Игроки считают, что и так слишком много потеряют денег

Футболисты лондонского "Арсенала" не согласились на понижение зарплаты в рамках антикризисной программы клуба, которую хотят ввести из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Mirror.

Игрокам было предложено отказаться от 12,5% зарплаты на год, если команда по итогам сезона, который еще нужно доиграть, не попадет в еврокубки. При этом, если команда пробьется в Лигу Европы, сокращение составит 7,5%, а в случае попадания в Лигу чемпионов игроки получат полный оклад.

Отмечается, что футболисты мотивировали свой отказ тем, что в случае непопадания в еврокубки они и без урезания зарплаты потеряют существенные суммы, которые зависят от бонусных выплат, оговоренных в их контрактах.

Английская премьер-лига была приостановлена на неопределенный срок в марте из-за пандемии коронавируса. На момент паузы "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице по итогам 29 туров из 38. Отставание от четвертой позиции, позволяющей выступать в ЛЧ, составляет восемь очков.

Напомним, самого дорогого футболиста мира лишат половины зарплаты из-за пандемии.

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