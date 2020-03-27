ФИФА попросила футболистов согласиться на сокращение зарплаты в два раза

Фото: после возобновления сезона выплаты должны вернуться к прежнему уровню (fifa.com)

Ситуация спровоцирована длительным карантином

Международная федерация футбола (ФИФА) просит футболистов согласиться на временное понижение зарплат в 50 процентов из-за кризиса с доходами, возникшего вследствие пандемии коронавируса. Об этом сообщает Marca.

Этот вопрос обсуждался по видеосвязи с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Отмечается, что как только ситуация нормализуется и все клубы выйдут из карантина, контракты вернутся к прежнему статусу. Также, по информации медиа, ФИФА временно запретила клубам расторгать контракты с тренерами и игроками.

Напомним, ФИФА рассматривает вариант, при котором летнее трансферное окно будет продлено до января 2021 года из-за пандемии.

Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах кроме Беларуси. Европейские футбольные чемпионаты планируют доиграть до 15 июля. При этом поединки будут проходить по ускоренному графику. И только после завершения чемпионатов будет доиграна остальные матчи еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы.