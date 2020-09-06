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У футболистов "Карпат" перед матчем подтвердили коронавирус

Львов, Воскресенье 06 сентября 2020 20:16
У футболистов "Карпат" перед матчем подтвердили коронавирус
Фото: футболисты ФК "Карпаты" (facebook.com/fckarpaty)
Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 6 сентября, у двух футболистов клуба "Карпаты" подтвердили заражение коронавирусом. Футболисты сдали положительный тест на COVID-19 перед матчем с клубом "Подолье".

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба в Facebook.

Инфицирование коронавирусом обнаружили у голкипера Валентина Гороха и нападающего Константина Бычека.

"После получения данных, обоих игроков мгновенно изолировали от команды. Все остальные футболисты, тренеры и персонал здоровы и готовы к поединку", - подчеркнули в клубе.

Напомним, в августе коронавирус подтвердили у президента Украинской ассоциации футбола Павелко.

Кроме того, в конце июля от коронавируса умер врач сборной Украины по футболу.

Добавим, в Украине за сутки снова подтвердили более 2 тысяч новых случаев коронавируса.

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