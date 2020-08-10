ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Президент УАФ Павелко сдал положительный тест на коронавирус

Киев, Понедельник 10 августа 2020 18:19
Президент УАФ Павелко сдал положительный тест на коронавирус
Фото: Андрей Павелко (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Вера Олейник

Функционер находится на самоизоляции

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Функционер находится на самоизоляции.

Об этом информируется на Facebook-странице Павелко.

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирование на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко выдающееся, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я", - говорится в сообщении.

Павелко отметил, что чувствует себя нормально и планирует работать в удаленном режиме и быть на постоянной связи.

Сотрудники УАФ, с которыми в течение последней недели общался Павелко, в ближайшее время также пройдут ПЦР-тестирование.

Напомним, ранее коронавирус диагностировали у полузащитника сборной Украины и луганской "Зари" Дмитрия Иванисени.

Накануне киевское "Динамо" сообщило о заражении коронавирусом двух игроков - COVID-19 подтвердили у защитника Романа Вантуха и форварда Назария Русина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Андрей ПавелкоКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь