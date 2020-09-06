У футболістів "Карпат" перед матчем підтвердили коронавірус

Фото: футболісти ФК "Карпати" (facebook.com/fckarpaty)

У неділю, 6 вересня, у двох футболістів клубу "Карпати" підтвердили зараження коронавірусом. Футболісти здали позитивний тест на COVID-19 перед матчем з клубом "Поділля".

Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу в Facebook.

Інфікування коронавірусом виявили у голкіпера Валентина Гороха та нападник Костянтина Бичека.

"Після отримання даних, обох гравців миттєво було ізольовано від команди. Усі інші футболісти, тренери та персонал здорові та готові до поєдинку", - наголосили у клубі.

Нагадаємо, у серпні коронавірус підтвердили у президента Української асоціації футболу Павелка.

Крім того, наприкінці липня від коронавірусу помер лікар збірної України з футболу.

Додамо, в Україні за добу знову підтвердили понад 2 тисячі нових випадків коронавірусу.