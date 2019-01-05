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Футболиста Марадону госпитализировали

Новости » Спорт    05.01.2019 - 07:17
Футболиста Марадону госпитализировали
Фото: Диего Марадона (из открытых источников)

Диего Марадона попал в больницу

Чемпиона мира по футболу 1986 года Диего Марадону госпитализировали с внутренним кровотечением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание a24.

Как отмечается, 58-летний футболист попал в клинику Olivos в Буэнос-Айресе, где он до этого проходил стандартное обследование перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить руководство футбольным клубом .

Сообщается, что Марадону поставили диагноз – грыжа пищевода.

Его дочь Далма Марадона в своем Twitter написала, что состояние здоровья ее отца в порядке. По ее словам, в скором времени его отпустят домой.

Отметим, футболист завершил карьеру в 1997 года. Всего в его спортивной карьере 687 матчей, в которых он забил 363 мяча.

Напомним, ранее сообщалось, что в июне текущего года Марадону уже госпитализировали после матча чемпионата мира-2018. Марадона не смог самостоятельно покинуть стадион в связи с пониженным давлением и был доставлен в больницу.

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Новости Украины госпитализацияДиего МарадонаФутбол
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