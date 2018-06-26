Сборная Хорватии выиграла на ЧМ-2018 третий матч подряд

"Шашечные" вырвали победу у Исландии

Сборная Хорватии оставила за бортом плей-офф команду Исландию. Матч в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2018 завершился со счетом 2:1 в пользу хорватов.

На 53 минуте счет в матче открыл хорватский полузащитник Милан Бадель. Во втором тайме главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Хорватии, который успешно реализовал исландский хавбек Гилфи Тор Сигурдссон. В концовке встречи победы для хорватской команды добился полузащитник Иван Перишич.

Сборная Хорватия набрала максимальные 9 очков и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе D. Исландская команда (1) покидает турнир, заняв четвертую строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче группы D сборная Аргентины обыграла Нигерию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018.