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Бывший футболист Марадона госпитализирован

НовостиСпорт    27.06.2018 - 04:11
Фото: Диего Марадона (facebook.comDiegoMaradonaOficial)
Фото: Диего Марадона (facebook.comDiegoMaradonaOficial)

Марадона не смог самостоятельно покинуть стадион

Бывший футболист и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона был госпитализирован после матча чемпионата мира-2018. Об этом сообщает The Independent.

Как сообщается, Марадона не смог самостоятельно покинуть стадион в связи с пониженным давлением и был доставлен в больницу.

Отмечено, что на данный момент его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Хорватии оставила за бортом плей-офф команду Исландию. Матч в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2018 завершился со счетом 2:1 в пользу хорватов.

Сборная Хорватии набрала максимальные 9 очков и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе D. Исландская команда (1) покидает турнир, заняв четвертую строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче группы D сборная Аргентины обыграла Нигерию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018.

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Теги публикации: Чемпионат Украины, ЧМ-2018, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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