Бывший футболист Марадона госпитализирован

Марадона не смог самостоятельно покинуть стадион
Бывший футболист и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона был госпитализирован после матча чемпионата мира-2018. Об этом сообщает The Independent.
Как сообщается, Марадона не смог самостоятельно покинуть стадион в связи с пониженным давлением и был доставлен в больницу.
Отмечено, что на данный момент его состояние оценивается как стабильное.
Напомним, ранее сообщалось, что сборная Хорватии оставила за бортом плей-офф команду Исландию. Матч в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2018 завершился со счетом 2:1 в пользу хорватов.
Сборная Хорватии набрала максимальные 9 очков и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе D. Исландская команда (1) покидает турнир, заняв четвертую строчку в турнирной таблице.
В параллельном матче группы D сборная Аргентины обыграла Нигерию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018.