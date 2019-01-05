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Футболіста Марадону госпіталізували

Новини » Спорт    05.01.2019 - 07:17
Футболіста Марадону госпіталізували
Фото: Дієго Марадона (з відкритих джерел)

Дієго Марадона потрапив до лікарні

Чемпіона світу з футболу 1986 року Дієго Марадону госпіталізували з внутрішньою кровотечею. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання a24.

Як наголошується, 58-річний футболіст потрапив в клініку Olivos в Буенос-Айресі, де він до цього проходив стандартне обстеження перед поїздкою в Мексику, де повинен був відновити керівництво футбольним клубом .

Повідомляється, що Марадону поставили діагноз – грижа стравоходу.

Його дочка Далма Марадона в своєму Twitter написала, що стан здоров'я її батька в порядку. За її словами, незабаром його відпустять додому.

Зазначимо, футболіст завершив кар'єру в 1997 року. Всього в його спортивній кар'єрі 687 матчів, в яких він забив 363 м'яча.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в червні поточного року Марадону вже госпіталізували після матчу чемпіонату світу-2018. Марадона не зміг самостійно покинути стадіон у зв'язку з пониженим тиском і був доставлений в лікарню.

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Новини України госпитализацияДиего МарадонаФутбол
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