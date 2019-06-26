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Футболист "Манчестер Сити" Давид Сильва покинет клуб

Новости » Спорт    26.06.2019 - 10:32
Футболист "Манчестер Сити" Давид Сильва покинет клуб
Фото: Давид Сильва (mancity.com)

Испанец анонсировал свой последний сезон в составе "горожан"

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва через год покинет команду. Как сообщает Daily Mail, футболист заявил, что сезон 2019/20 станет для него последним в составе английского клуба.

"Это будет последний сезон. 10 лет вполне достаточно. Изначально клуб говорил о двух годах, но я решил остаться еще на один, поэтому я закончу спустя 10 лет в клубе. Это будет завершенный цикл. Хорошая круглая дата. У меня есть семья, я хочу проводить больше времени с ней", - сказал Сильва.

Испанец перешел в "Манчестер Сити" в 2010 году из "Валенсии". В составе "горожан" 33-летний хавбек четыре раза побеждал в чемпионате Англии, столько же раз завоевывал Кубок английской лиги, дважды выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

В прошедшем сезоне Сильва отыграл 33 матча в чемпионате Англии, шесть раз отличился и отдал восемь результативных передач.

Напомним, полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити".

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