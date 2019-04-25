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Шесть игроков "Ман Сити" попали в символическую сборную сезона АПЛ

Новости » Спорт    25.04.2019 - 12:25
Шесть игроков "Ман Сити" попали в символическую сборную сезона АПЛ
Фото: Поль Погба (manutd.com)

Команду представила ассоциация профессиональных футболистов (PFA)

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) огласила символическую сборную нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Об этом сообщается в Twitter организации.

Команда состоит из футболистов трех клубов: шесть из "Манчестер Сити", четыре игрока "Ливерпуля", а также один из "Манчестер Юнайтед" - Поль Погба.

Примечательно, что место в команде не нашлось вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху и нападающему "Челси" Эдену Азару.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити").
Защитники: Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Виргил ван Дейк (все - "Ливерпуль"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити").
Полузащитники: Фернандиньо, Бернарду Силва (оба - "Манчестер Сити"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед").
Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (оба - "Манчестер Сити"), Садьо Мане ("Ливерпуль").

Напомним, украинский левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко гарантировал себе медаль чемпионата Англии.

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