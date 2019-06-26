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Футболіст "Манчестер Сіті" Давід Сільва покине клуб

Новини » Спорт    26.06.2019 - 10:32
Футболіст "Манчестер Сіті" Давід Сільва покине клуб
Фото: Давід Сільва (mancity.com)

Іспанець анонсував свій останній сезон у складі "містян"

Іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" Давід Сільва через рік покине команду. Як повідомляє Daily Mail, футболіст заявив, що сезон 2019/20 стане для нього останнім у складі англійського клубу.

"Це буде останній сезон. 10 років цілком достатньо. Спочатку клуб говорив про два роки, але я вирішив залишитися ще на один, тому я закінчу через 10 років в клубі. Це буде завершений цикл. Хороша кругла дата. У мене є сім'я, я хочу проводити більше часу з нею", - сказав Сільва.

Іспанець перейшов в "Манчестер Сіті" у 2010 році з "Валенсії". У складі "містян" 33-річний хавбек чотири рази перемагав в чемпіонаті Англії, стільки ж разів завойовував Кубок англійської ліги, двічі виграв Кубок і Суперкубок Англії.

Минулого сезону Сільва відіграв 33 матчі в чемпіонаті Англії, шість разів відзначився і віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Олександр Зінченко підписав новий контракт з "Манчестер Сіті".

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