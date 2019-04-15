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"Динамо" повторило клубный рекорд в выездных матчах УПЛ

Новости » Спорт    15.04.2019 - 11:33
"Динамо" повторило клубный рекорд в выездных матчах УПЛ
Фото: "Мариуполь" - "Динамо" в 24 туре УПЛ (fcdynamo.kiev.ua)

Киевский клуб отличился в 19 выездном матче чемпионата подряд

Киевское "Динамо" повторило лучшее достижение в истории клуба, выигав выездной поединок 24 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Мариуполя" (1:0). Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Таким образом, столичный клуб отличился в 19 выездном матче чемпионата подряд. Голевая гостевая серия "Динамо" началась 25 февраля 2018, за это время киевляне забили 32 мяча (1,68 за матч).

Также отметим, что "бело-синие" одержали 40 победу в чемпионате Украины под руководством Александра Хацкевича.

Напомним, украинские футбольные клубы установили антирекорд в еврокубках.

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